Orsato chiarisce sul Milan: errore sul rigore col Torino, regolare il gol contro la Juventus

Orsato chiarisce sul Milan: errore sul rigore col Torino, regolare il gol contro la JuventusMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:36News
di Lorenzo De Angelis
Orsato chiarisce due episodi arbitrali che hanno visto il Milan protagonista in questo avvio di stagione

Nel corso dell'incontro di oggi con gli allenatori di Serie A, dove era presente anche il tecnico del Milan Ruben Amorim, Daniele Orsato ha chiarito due episodi che avevano fatto discutere nelle prime giornate. Secondo il nuovo designatore degli arbitri, è stato un errore non assegnare il calcio di rigore al Milan contro il Torino per il tocco di mano di Vlasic in area in occasione della prima giornata di campionato. 

Diversa invece la valutazione sul gol rosonero segnato a Torino, ma contro la Juventus: la rete del Milan è stata giudicata regolare, nonostante il contatto tanto discusso ad inizio azione tra De Winter e Kolo Muani. Due chiarimenti importanti arrivati direttamente dal confronto con i tecnico del massimo campionato. 