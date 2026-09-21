Pulisic ha calciato 39 porta senza trovare il gol, arrivato invece al tiro numero 40

Pulisic ha calciato 39 porta senza trovare il gol, arrivato invece al tiro numero 40MilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia

Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40. Lo riporta Opta.