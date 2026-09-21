Masini: "Dopo diverse discutibili scelte di formazione, Amorim ha rilanciato molti senatori"

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Federico Masini, giornalista, si è così espresso a Tuttosport commentando la vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0.

Federico Masini, giornalista, si è così espresso a Tuttosport commentando la vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0: "Dopo due pareggi con Juventus e Lazio e il brutto ko in Europa League col Benfica, il Milan è tornato alla vittoria, un rotondo 3-0 al Lecce, maturato soprattutto nella ripresa dopo un primo tempo non propriamente splendente (seppur chiuso sull'1-0). Una vittoria che porta un po’ di serenità attorno ad Amorim e alla squadra che potrà vivere la sosta a ridosso della zona Champions. Un successo marchiato da Christian Pulisic, alla prima da titolare e tornato al gol in maglia rossonera dopo 266 giorni. L’americano non segnava infatti dal 28 dicembre contro il Verona, sempre a San Siro. Con lui sulla trequarti, il Milan ha ritrovato più pericolosità offensiva e la prova si è avuta anche nella ripresa, quando dando più ritmo alla manovra, il Diavolo ha chiuso la pratica con Rabiot (azione bellissima tutta di prima con diversi triangoli) e Moreira, al primo gol davanti al pubblico di casa dopo la doppietta a Roma con la Lazio (anche in questo caso, subentrando dalla panchina).

Pulisic che si è regalato così un gol per il suo 28° compleanno festeggiato venerdì e Milan che ha onorato al meglio i 100 anni del Meazza, tagliati sabato 19 settembre. Nel pre-partita, oltre al minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, il Milan ha celebrato il suo stadio con un video emozionale raccontato dalle parole del tifoso vip Fabio Volo, accompagnato dalla musica di Dardust, compositore e produttore fra i più stimati nel mondo. Fra gli ospiti in tribuna anche la tennista Aryna Sabalenka, numero 2 al mondo. Dopo il pessimo esordio in Europa League contro il Benfica e diverse discutibili scelte di formazione, Amorim ha rilanciato molti senatori rimasti in panchina in coppa".