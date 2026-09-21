Di Canio: "Pulisic giocatore più evoluto, può navigare in quel mare tra le linee avversarie"

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Paolo Di Canio commenta entusiasta la prestazione di Christian Pulisic, tornato al gol, contro il Lecce

Contro il Lecce c'è stato il ritorno al gol di Christian Pulisic, che ha sbloccato il match con una rete di altissimo livello. Lancio di Pavlovic, controllo volante di sinistro e subito tiro a bucare Falcone: tutto in velocità e in pochissimi metri, con un avversario addosso. Grande inserimento, gesto tecnico ancora più grande. Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, l'ha commentato entusiasta:

"L’ago della bilancia è stato Pulisic, che è il giocatore più evoluto, che può navigare in quel mare tra le linee avversarie e che ha fatto quel gol meraviglioso. Pulisic è quello più intelligente, quello più evoluto. Lega sempre il gioco con le distanze giuste. Contro il Benfica avevamo notato che nessuno attaccasse gli spazi. Hanno rivisto la partita, metti altri interpreti, nel primo tempo ci sono state almeno 5 situazioni così. Pulisic, Chukwueze, Pavlovic, Rabiot… Ramos viene molto incontro per partecipare. Gonçalo Ramos quando riceve palla da Rabiot fa finta di guardare la palla e fa il no look. È una finezza. I principi che non ci sono stati col Benfica si sono visti oggi con giocatori più evoluti”.