News VIDEO MN - Amorim a Lissone. Com’è andata la riunione? “Molto bene”

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Un Ruben Amorim sorridente lascia la riunione con gli arbitri a Lissone

Nella giornata di oggi è andato in scena a Lissone un incontro fra i vertici arbitrali, capeggiati da Orsato e Messina, e gli allenatori di Serie A, tra cui ovviamente anche Ruben Amorim. Si è parlato del metro di giudizio di queste prime settimane e degli aspetti da migliorare. Orsato ha garantito che il VAR non è stato messo da parte, ma che interverrà solo in caso di errori netti.

All'uscita Ruben Amorim, oggi di poche parole, ha risposto col sorriso alle domande dei giornalisti presenti:

Com’è andata la riunione? “Molto bene”.