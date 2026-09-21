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VIDEO MN - Amorim a Lissone. Com’è andata la riunione? “Molto bene”
Un Ruben Amorim sorridente lascia la riunione con gli arbitri a Lissone
Nella giornata di oggi è andato in scena a Lissone un incontro fra i vertici arbitrali, capeggiati da Orsato e Messina, e gli allenatori di Serie A, tra cui ovviamente anche Ruben Amorim. Si è parlato del metro di giudizio di queste prime settimane e degli aspetti da migliorare. Orsato ha garantito che il VAR non è stato messo da parte, ma che interverrà solo in caso di errori netti.
All'uscita Ruben Amorim, oggi di poche parole, ha risposto col sorriso alle domande dei giornalisti presenti:
Com’è andata la riunione? “Molto bene”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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