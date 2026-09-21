MN - Scaroni: "Mi ricordo di Mazzola e Rivera insieme, ero piccolo"

MN - Scaroni: "Mi ricordo di Mazzola e Rivera insieme, ero piccolo"MilanNews.it
Oggi alle 14:35News
di Manuel Del Vecchio
Il presidente del Milan Paolo Scaroni presenzia ai funerali dello storico ex Inter Sandro Mazzola

Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, con i funerali che si svolgeranno questo pomeriggio a Sant'Ambrogio a Milano. Alla funzione, tra tanti personaggi importanti dello sport, ci sono anche Paolo Scaroni e Daniele Massaro: l'arrivo della delegazione rossonera è stata accolta dagli applausi dei presenti dopo che ieri sera San Siro, prima di Milan-Lecce, ha reso omaggio all'ex giocatore dell'Inter con un sentito applauso dopo il minuto di silenzio.

Il presidente Scaroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Mi ha fatto piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata triste come oggi".

Qual è il suo ricordo di Mazzola?

“Ero piccolo quando lo vedevo giocare. Mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, già allora guardavo il Milan”.