Sabatini cita Allegri per commentare Amorim: "Ci sono le categorie. L'anno scorso il Milan è arrivato quinto, ora con 150 milioni spesi..."

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce: "Ci sono le categorie, e non è un modo di dire, ma una grande verità per il calcio e soprattutto per il calcio del Milan e di Ruben Amorim. Amorim è un bravo allenatore e non c'è niente di male - visto che è bravo e che sarà assolutamente in grado di ammettere i propri errori - nel riconoscere che quello visto contro il Lecce è il Milan su cui si può costruire una stagione all'altezza delle aspettative, dei 150 milioni spesi sul mercato e di una squadra che l'anno scorso era arrivata quinta, quindi con un fallimento rispetto a quanto sognato per tutta la stagione.

Tuttavia, con un difensore come Gila, un esterno a sinistra come Moreira e un centravanti come Gonçalo Ramos - quando si sbloccherà, se mai si sbloccherà; prima o poi segnerà un gol e tirerà qualche volta in porta - questa squadra può andare molto lontano e fare molte cose buone in questa stagione, sia in Serie A sia in Europa League.

Basta però rispettare i valori tecnici dei giocatori, senza fare confusione: uno come Modric, se sta bene, se è in condizione e ha minimo 60 minuti nelle gambe, non può essere messo in alternativa a nessun altro. Rabiot deve giocare nel suo ruolo di centrocampista-mediano al fianco di Modric: nella nazionale francese gioca in quella posizione, che problema c'è a fare uno dei due davanti alla difesa? Inoltre, Saelemaekers non è continuo: cari tifosi del Milan, lo sapete meglio del sottoscritto, non aspettatevi che giochi tutte le partite come quella contro il Lecce. Però, quando è in condizione di giocare certe gare, Saelemaekers è un giocatore che non vedi mai: gli avversari non lo beccano e non lo prendono mai, e diventa un uomo in più in tutte le zone del campo. E poi c'è Pulisic: tutto avrei immaginato in un Milan molto made in USA tranne che Pulisic non avesse un posto in prima fila in questa squadra. D'accordo che poi non segna nel primo gol del 2026, l'anno scorso ha avuto un girone di ritorno disastroso e piccoli problemi fisici, ma Pulisic è un giocatore molto superiore rispetto a Loftus-Cheek schierato come mezza punta, come si è visto nelle ultime partite".