Non succedeva dal 1964 con Liedholm: Amorim è il terzo straniero nella storia del Milan a partire imbattuto

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Oggi alle 13:12News
di Antonello Gioia
Ruben Amorim è diventato solo il terzo allenatore straniero nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime cinque partite.

Ruben Amorim (3V, 2N) è diventato solo il terzo allenatore straniero nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime cinque partite alla guida dei rossoneri in Serie A, dopo Luis Carniglia (3V, 2N) e Nils Liedholm (4V, 1N), entrambi nel 1963/64. In generale, è il primo a riuscirsi da Massimo Giacomini (2V, 3N) nel 1979/80. Lo riporta Opta.