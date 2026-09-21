Non succedeva dal 1964 con Liedholm: Amorim è il terzo straniero nella storia del Milan a partire imbattuto
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Ruben Amorim è diventato solo il terzo allenatore straniero nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime cinque partite.
Ruben Amorim (3V, 2N) è diventato solo il terzo allenatore straniero nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime cinque partite alla guida dei rossoneri in Serie A, dopo Luis Carniglia (3V, 2N) e Nils Liedholm (4V, 1N), entrambi nel 1963/64. In generale, è il primo a riuscirsi da Massimo Giacomini (2V, 3N) nel 1979/80. Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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