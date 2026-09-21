Zazzaroni e i dubbi su Amorim: "Si ha spesso la sensazione di assistere alla dimostrazione di un teorema, più che alla costruzione di una squadra"

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Ivan Zazzaroni ha spiegato di nutrire alcuni dubbi sul tecnico del Milan Ruben Amorim

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così sulle pagine del quotidiano romano di Milan e Juventus: "Juventus e Milan non hanno brillato, al di là dei punti raccolti. Spalletti è in grado di aggiustarla (ieri, ad esempio, un progresso notevole), nutro qualche dubbio su Amorim che mi sembra anche poco assistito. Si ha spesso la sensazione di assistere alla dimostrazione di un teorema, più che alla costruzione di una squadra".

Le grandi sorprese di questo inizio di campionato sono sicuramente il Frosinone, che ieri ha battuto il Como di Fabregas, e il Cagliari, che è a meno uno dalla vetta della classifica: "La super sorpresa del primo mese è senz’altro il Frosinone di Alvini: gioca con coraggio e una libertà invidiabili, come 'un gruppo di amici che muoiono l’uno per l’altro (cit. Fabregas)'. Kvernadze è molto forte, Calò ha colpi raffinati, Raimondo un mio pallino da quando stava a Bologna: lo seguii anche a Terni. Sullo stesso piano metto il Cagliari di Pisacane: squadra in gran parte ricostruita, ma più che convincente per spirito e soluzioni. Maldini si è integrato subito, Caprile, Mendy, Romano, Deiola e Adopo i punti di forza".