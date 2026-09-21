Marchegiani: "Milan squadra da linea a 4". E su Ramos: "Non è geloso che gli altri facciano gol"

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I discorsi più fitti su Amorim dei giorni scorsi riguardavano soprattutto le scelte iniziali che ha proposto finora, trovandosi poi in situazioni che hanno necessitato di cambi radicali già all'intervallo. Ieri, contro il Lecce, ha trovato invece una formazione efficace fin dal primo minuto. Luca Marchegiani analizza così il tutto. Questo il suo intervento a Sky Calcio Club:

"È normale che piano piano scelga i giocatori migliori. Molto era condizionato dal fatto di metterli in condizioni: tanta gente tornava dal Mondiale. Mi interessa il discorso sul modulo. Tutto oggi dicevamo che questa è una squadra più da 4-3-3 o da 4-2-3-1. Non hanno un terzino destro. Gila adattato non è proprio la sua situazione migliore. Partite come queste con avversari che concedono e ripartono con meno qualità, si è visto che è una soluzione buona. Metti i calciatori in condizioni più comode. Anche qualche sovrapposizione sulla destra… Se hai un esterno destro che rientra sul sinistro… Oggi Gila si è sovrapposto. Oggi Moreira l’ha messo esterno alto, che è meglio che fargli fare tutta la fascia".

Su Gonçalo Ramos: “Non è geloso che gli altri facciano gol, si vede da come ha reagito nell’esultanza. Anche con Moreira, l’ha abbracciato. Da quel punto di vista non sta soffrendo che sta segnando poco”.