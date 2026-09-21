Ordine: "Modric è un patrimonio del calcio e del Milan e andrebbe protetto con una dichiarazione ufficiale dell’Unesco"

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Il giornalista Franco Ordine ha spiegato l'importanza di Pulisic nel Milan e ha esaltato Modric dopo le critiche che ha ricevuto nei giorni scorsi

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato di Christian Pulisic e di Luka Modric: "Pulisic è da sempre, dal giorno in cui è arrivato acquistato per 25 milioni dal Chelsea, una colonna di quest’ultimo Milan consumato tra alti e bassi, tra promesse mancate e rifondazioni annunciate. È tornato dal mondiale con qualche acciacco, si è fermato a Milanello per rimettersi in salute e per riacquistare il necessario tono muscolare. Da qualche settimana si considerava pronto per giocare e tornare protagonista. È rimasto a mezzo servizio salvo far capire all’Olimpico che è uno dei pochi tesori di questo gruppo dalla cifra ancora imprecisata. Ieri ha cominciato dall’inizio e appena ha avuto l’occasione giusta su quell’arcobaleno di Pavlovic ha imposto il suo scatto felino, il suo tocco morbido, prima col destro, poi col sinistro per firmare un gol dopo un buio durato addirittura 266 giorni, ultimo precedente ritrovato nel tabellino del 28 dicembre dello scorso anno (Milan-Verona 3-0).

Un’altra “sciabola” del Milan è Luka Modric. Da qualche giorno, la scia tossica dei social guidata dagli “improvvisati” (dixit Daniele De Rossi e Gattuso) aveva dato vita una campagna contro il fuoriclasse croato prendendo spunto per mancanza di argomenti dalla carta d’identità. Modric invece è un patrimonio del calcio e del Milan e andrebbe protetto con una dichiarazione ufficiale dell’Unesco. Non si contano i palloni recuperati sulle linee di passaggio e nemmeno il palleggio intelligente per dare una mano ai difensori oppure qualche lancio per riavviare la manovra offensiva. Molti eccepiranno: sì va bene grazie c’era il Lecce. Il Milan di questi tempi può andare in crisi contro chiunque come dimostrano i precedenti col Venezia in casa oppure gli ultimi venti minuti col Toro all’esordio e il primo tempo disastroso contro Gattuso".