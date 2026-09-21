Ravelli sul Milan: "Si arrivi al primo pit stop stagionale avendo (quasi) individuato la squadra titolare nella quale non si potrà prescindere da Diego Moreira"

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La giornalista Arianna Ravelli ha commentato la vittoria di ieri del Milan contro il Lecce per 3-0 grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Moreira

Arianna Ravelli, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il 3-0 del Milan contro il Lecce grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Moreira: "Venendo alla partita delMilan, sono tornati tre punti, il gol (bello) di Pulisic (il primo nel 2026) e... Rabiot accanto a Modric. L’impressione è che si arrivi al primo pit stop stagionale avendo (quasi) individuato la squadra titolare nella quale non si potrà prescindere da Diego Moreira. Il Milan adesso ha bisogno di certezze, la vetta a -2 (con alle spalle il Como e le rivali Champions Juve e Napoli) consentirà di vivere la sosta in serenità.

È chiaro che il Lecce non valga le riserve del Benfica (è l’ennesimo riscontro del livello del nostro campionato)ma questo Milan non avrebbe preso l’imbarcata vista in Europa League. Amorim nelle prossime settimane dovrà proseguire sui suoi concetti e lavorare sulle teste dei suoi perché qualcosa ieri sera si è visto. L’unico neo della serata è che non ha segnato Gonçalo Ramos, che resta a un gol in campionato, ma il portoghese è stato comunque prezioso, fornendo l’assist a Rabiot, liberando Moreira, e in generale sbattendosi sempre per dare un riferimento offensivo".