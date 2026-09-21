La Curva Sud Milano rende omaggio a Sandro Mazzola: "Le leggende non hanno colori"

La Curva Sud Milano rende omaggio a Sandro Mazzola: "Le leggende non hanno colori"
Oggi alle 10:22News
di Enrico Ferrazzi
La Curva Sud rossonera ha esposto uno striscione fuori San Siro per rendere omaggio a Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter recentemente scomparso

Nelle ultime ore, non sono mancate le critiche ad alcuni tifosi della Juventus che ieri prima del match di campionato contro l'Atalanta non hanno rispettato il minuto di silenzio che la FIGC avva dsposto per ricordare Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter scomparso qualche giorno fa. Nessun problema invece a San Siro in occasione di Milan-Lecce, anzi la Curva Sud Milano, come testimonia una storia pubblicata su Instagram, ha voluto rendere omaggio all'ex calciatore nerazzurro con uno striscione esposto fuori da San Siro: "Le leggende non hanno colori. Ciao Sandro RIP".