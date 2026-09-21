Serie A, classifiche a confronto dopo 5 giornate: il Milan ha un punto in meno rispetto ad un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo cinque giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno un punto in meno. Ecco il dato squadra per squadra:
Roma 13 punti (+1 rispetto alla Serie A 2025/26 dopo cinque giornate)
Inter 13 (+4)
Lazio 13 (+7)
Cagliari 12 (+5)
Milan 11 (-1)
Frosinone 10 (in Serie B)
Juventus 10 (-1)
Como 10 (+2)
Napoli 7 (-5)
Sassuolo 7 (+1)
Atalanta 6 (-3)
Lecce 6 (+4)
Udinese 4 (-3)
Torino 4 (=)
Parma 4 (-1)
Monza 4 (in Serie B)
Fiorentina 4 (+1)
Bologna 2 (-5)
Genoa 1 (-1)
Venezia 0 (in Serie B)
Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, Ruben Amorim ha parlato così della distanza che c'è tra il suo Milan, Inter e Roma: "Quanta distanza c'è con Inter e Roma? Credo che siano distanti: se guardi al nostro modo di giocare e agli avversari, e se parli di Roma e Inter, penso che abbiano avuto più tempo come squadra. Si vede che i meccanismi ci sono e sono più chiari rispetto al nostro gruppo, ma non abbiamo perso così tanti punti. Abbiamo lasciato due punti contro la Lazio e a Torino contro la Juventus, quindi non è tutto da buttare. A volte sembra così, specialmente dopo gli ultimi risultati, ma dobbiamo bilanciare le cose. Oggi abbiamo vinto, sapendo però di aver affrontato una buona squadra che sta facendo bene. Ogni avversario è diverso e a volte avremo qualche difficoltà in certe partite: fa parte del processo. Penso che dovremmo avere più punti, perché se vedi come sono andate le gare, contro la Juventus, pur non giocando benissimo, eravamo a trenta secondi dal portare a casa altri due punti, e contro la Lazio, considerando i due tempi, meritavamo qualcosa in più".
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