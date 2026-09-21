Serie A, classifiche a confronto dopo 5 giornate: il Milan ha un punto in meno rispetto ad un anno fa

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Rispetto ad un anno fa, il Milan ha un punto in meno dopo cinque giornate di campionato. I rossoneri di Amorim hanno oggi 11 punti

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo cinque giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno un punto in meno. Ecco il dato squadra per squadra:

Roma 13 punti (+1 rispetto alla Serie A 2025/26 dopo cinque giornate)

Inter 13 (+4)

Lazio 13 (+7)

Cagliari 12 (+5)

Milan 11 (-1)

Frosinone 10 (in Serie B)

Juventus 10 (-1)

Como 10 (+2)

Napoli 7 (-5)

Sassuolo 7 (+1)

Atalanta 6 (-3)

Lecce 6 (+4)

Udinese 4 (-3)

Torino 4 (=)

Parma 4 (-1)

Monza 4 (in Serie B)

Fiorentina 4 (+1)

Bologna 2 (-5)

Genoa 1 (-1)

Venezia 0 (in Serie B)

Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, Ruben Amorim ha parlato così della distanza che c'è tra il suo Milan, Inter e Roma: "Quanta distanza c'è con Inter e Roma? Credo che siano distanti: se guardi al nostro modo di giocare e agli avversari, e se parli di Roma e Inter, penso che abbiano avuto più tempo come squadra. Si vede che i meccanismi ci sono e sono più chiari rispetto al nostro gruppo, ma non abbiamo perso così tanti punti. Abbiamo lasciato due punti contro la Lazio e a Torino contro la Juventus, quindi non è tutto da buttare. A volte sembra così, specialmente dopo gli ultimi risultati, ma dobbiamo bilanciare le cose. Oggi abbiamo vinto, sapendo però di aver affrontato una buona squadra che sta facendo bene. Ogni avversario è diverso e a volte avremo qualche difficoltà in certe partite: fa parte del processo. Penso che dovremmo avere più punti, perché se vedi come sono andate le gare, contro la Juventus, pur non giocando benissimo, eravamo a trenta secondi dal portare a casa altri due punti, e contro la Lazio, considerando i due tempi, meritavamo qualcosa in più".