Incontro arbitri-allenatori a Lissone, c'è anche Ruben Amorim

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Incontro a Lissone tra vertici arbitrali e allenatori. Presente anche il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli

Nella mattinata di oggi si è tenuto a Lissone un incontro fra i vertici arbitrali, guidati da Orsato e Messina, e gli allenatori di Serie A. Presente Ruben Amorim, accompagnato dai colleghi Gattuso, Abate, Palladino, De Rossi, Landucci (per Allegri), Pinzi (per Di Francesco), Pisacane, Cuesta, Chivu, Aquilani, Spalletti, Juric, De Rossi e Fabregas.

Presente all’incontro anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: “Oggi è un incontro per scambio di opinioni e informazioni perché sappiamo tutti che lo scopo è trovare uniformità e chiarezza. Se mi piace la nuova linea? Come tutte le cose nuove serve tempo, hanno le loro criticità e l’abbiamo visto, ma nessuno zero a zero in cinque giornate e tempi più alti di gioco certamente fanno bene allo spettacolo. Certamente bisogna recuperare su alcuni punti per fare meglio: sbagliano i gol gli attaccanti e insomma questa nuova linea mi piace ma qualcosa va un po’ affinato…”, le dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.