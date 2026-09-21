Il commento del club a Milan-Lecce: "Trova riscontro la voglia di Amorim, dichiarata in conferenza, di giocare bene per vincere"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Lecce (3-0), matcn giocato ieri.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Lecce (3-0):

"Il Milan batte 3-0 il Lecce nel posticipo della 5a giornata di Serie A 2026/27 con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Una vittoria che convince non solo per il risultato, ma anche per il dominio territoriale e di gioco mantenuto con costanza dai rossoneri nei 90'. Trova riscontro sul campo la voglia di Mister Amorim - dichiarata in conferenza stampa - di giocare bene e vincere per dare una soddisfazione ai tifosi e onorare il centenario di San Siro. Lo ha fatto anche il Club nel pre-partita, attraverso una performance che ha unito immagini, musica e racconto delle tante emozioni vissute in questo stadio.

A livello individuale, prima rete in questo campionato per Christian Pulisic, seconda per Rabiot e terza consecutiva per Moreira, dopo la doppietta in casa della Lazio. Con questa vittoria, il Milan sale a 11 punti in classifica e mantiene la propria imbattibilità in questa Serie A dopo 5 giornate. Ora arriva un lungo stop per dare spazio alle selezioni nazionali, durante il quale proseguire il lavoro per dare continuità ai risultati ottenuti finora a partire dalla trasferta al MAPEI Stadium di Sassuolo del prossimo 11 ottobre".