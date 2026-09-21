Croazia, il ct Bilic su Modric: "È importante per il Milan, ma anche per noi. Con lui in campo..."

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Il ct della Croazia ha spiegato quanto sia importante Luka Modric non solo per il Milan, ma anche per la sua nazionale

Slaven Bilic, nuovo ct della Croazia, ha convocato anche Luka Modric per i prossimi impegni contro Repubblica Ceca, Spagna, Inghilterra e ancora Spagna. Queste le sue parole sul centrocampista del Milan, che in estate ha deciso di proseguire la sua carriera sia in rossonero che in nazionale: "Siamo tutti felicissimi che continui. La sua voglia e la sua passione per la nazionale non sono mai state in discussione. La sua fama è nata proprio perché ci si chiedeva continuamente se avrebbe giocato. È l'ultima persona che vorrebbe 'svogliarsi', sia nel club che in nazionale. Il Milan non gioca allo stesso modo con o senza di lui. È importante per loro, ma è importante anche per noi.

Per giocare con calma, serve Modric. Questa è la sua forza, soprattutto ora che gioca in modo diverso. Bloccare l'avversario, controllare il gioco. Era evidente che il Milan si bloccava e perdeva stabilità quando lui usciva. Luka ha un grande impatto sul ritmo di gioco. Non illudetevi che sia un calcio noioso. Con Modrić il Milan gioca molto più verticalmente" le sue parole riportate da Sportske Novosti.