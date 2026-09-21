Adani: "Amorim ha sempre insistito sul concetto di dominare. Ma deve riuscire a trovare equilibrio"

vedi letture

Lele Adani, ex calciatore, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 al termine di Milan-Lecce giocata ieri sera.

Lele Adani, ex calciatore, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 al termine di Milan-Lecce giocata ieri sera: "Il Milan è una squadra che deve esprimersi meglio. L'allenatore deve giustamente meritarsi il tempo che un professionista serio che lavora deve avere, ma è chiaro che questo tempo va conquistato con i risultati.

Secondo me ci sono delle caratteristiche utili: non è detto che in ogni zona del campo ci siano delle eccellenze, ma ci sono peculiarità che danno la possibilità al suo tipo di gioco - quel 3-4-2-1 congeniale da sempre, usato fin da quando ha cominciato ad allenare - di esprimere un calcio migliore e più continuo. Ciò che ancora non è riuscito a fare è trovare un buon equilibrio con la fase di dominio. Lui ha sempre insistito su questo concetto: «Il mio calcio è semplice, tenere il pallone e dominare». Tuttavia, quando cerchi di dominare non devi mai perdere un determinato equilibrio. Altrimenti si genera confusione ed è una cosa che da noi, soprattutto in Italia, siamo abituati a fare quasi per gioco o per polemica: la dicotomia tra chi vuole dominare il gioco e chi cura la fase di non possesso. Non è così, le due fasi sono strettamente legate. Devi proporre un calcio per natura offensivo (in questo caso quello di Amorim), ma rimanendo equilibrato, solido e schierando i giocatori giusti in ogni zona del campo.

Per caratteristiche, secondo me, la rosa ce l'ha. Calcolando anche che, il Milan quest'anno non fa la Champions League, dove sarebbe richiesto ben altro tipo di mercato".