Bianchin: "Amorim, nelle dichiarazioni dopo il Lecce, ha misurato le parole, come altre volte non ha fatto"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport riportando le parole di Amorim dopo il Lecce di ieri.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport riportando le parole di Amorim dopo il Lecce: "Ruben Amorim è in controllo del mondo, in questa domenica sera. La squadra gli obbedisce in campo e batte 3-0 il Lecce, lui nelle dichiarazioni misura le parole, come altre volte non ha fatto. Subito il commento alla partita: “Una bella vittoria. I movimenti, soprattutto l'attacco alla profondità, mi sono piaciuti. Abbiamo gestito la partita e letto bene l'avversario”. La profondità è il grande tema tattico del giorno. Il Milan contro Lazio e Benfica aveva giocato sempre palla sui piedi, per vie centrali. Questa volta ha attaccato la difesa avversaria e il primo gol di Pulisic è arrivato così: lancio e scatto ad attaccare la linea.

Una statistica è particolarmente curiosa. Lo studio di Dazn fa sapere che nessun allenatore del Milan dai tempi di Liedholm aveva cominciato con tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite. Amorim sorride, sa che non può certo considerarsi superiore a Sacchi e Capello: “Sono altri tempi, ma stiamo migliorando”. E poi spiega: “Oggi i giocatori avevano più libertà, nelle ultime partite eravamo un po' troppo statici, bloccati”. Una variante c’è stata nelle posizioni dei difensori, con Gila quasi terzino di una linea a quattro: “Non posso rifare i miei errori di Manchester, se non abbiamo le caratteristiche per giocare in un certo modo ci dobbiamo adattare – dice Amorim -. Torneremo a costruire a tre ma vediamo, qui in Italia gli allenatori sono molto bravi soprattutto ad andare a prendere le altre squadre uno contro uno”.