Guadagno: "Era impossibile immaginare un’altra stecca dopo i pessimi primi tempi con Lazio e Benfica"

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Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Lecce.

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Lecce: "Medicina Lecce per il Milan. Dopo tre gare senza vittorie, il Milan è tornato a sorridere, mettendo sotto senza troppi problemi la squadra salentina. Anche la vetta della classifica ora è più vicina, dopo il pari tra Roma e Inter: i rossoneri passeranno la sosta per le nazionali a -2. Milanello si svuoterà, ma Amorin potrà comunque lavorare sulla traccia lasciata ieri. È stato un Milan diverso, infatti. A cominciare dall’atteggiamento. Del resto, era impossibile immaginare un’altra stecca dopo i pessimi primi tempi con Lazio e Benfica. Il ritorno di Modric ha senz’altro contribuito a riaccendere la luce del gioco. Ma il croato è stato anche maggiormente coperto sostenuto dai compagni, limitando le rincorse agli avversari. In questo senso, il Lecce ha senz’altro aiutato. Senza Tiago Gabriel, fermato dal torcicollo, Di Francesco ha tenuto comunque alta la difesa. Per un tempo, pur in svantaggio, ha rischiato poco - Pierotti, generosamente, ha fatto il pendolo tra la linea arretrata e la mediana -, ma non ha nemmeno fatto il solletico a Maignan. E, nella ripresa, appena ha provato a mettere la testa fuori, ecco che il Diavolo ha dilagato.

Significativo anche che a segnare i gol siano stati Pulisic (prima volta da titolare), Rabiot e Moreira. Questo Milan, infatti, non ne può e non deve farne a meno. Per i primi due, Amorim ha spiegato che doveva gestirne il ritardo di condizione. Beh, ora questo problema non esiste più. Devono giocare perché fanno la differenza. Come la fa Moreira, una sorta di scheggia impazzita, che quando parte è impossibile da fermare. Ovviamente, a patto di mantenere l’equilibrio di squadra. In questo senso, serviranno nuove verifiche, visto che il Lecce, come già sottolineato, non può essere un test significativo. La squadra di Di Francesco è stata generosa, qualcosa ha combinato nel finale, ma la sensazione è che fosse già predisposta alla sconfitta".