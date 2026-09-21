Funerali Mazzola: presente anche una delegazione del settore giovanile del Milan

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Ai funerali di Sandro Mazzola è presente anche una delegazione del settore giovanile del Milan composta da atleti della formazione Primavera

Sono in corso in questo momento presso la Basilica di Sant'Ambrogio i funerli di Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter scomparso nei giorni scorsi. Oltre al presidente rossonero Paolo Scaroni e a Daniele Massaro, alla funzione che sta partencipando anche una delegazione del settore giovanile del Milan composta da atleti della formazione Primavera.

Al suo arrivo in chiesa, accolto dagli applausi delle tante persone presenti, Scaroni ha rilasciato queste brevi dichiarazioni per ricordare Mazzola: "Mi ha fatto piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata triste come oggi. Qual è il mio ricordo di Mazzola? Ero piccolo quando lo vedevo giocare. Mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, già allora guardavo il Milan”.