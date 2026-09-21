F. Galli non ci sta: "Alcuni avevano già crocifisso Amorim. Si dia tempo a questo allenatore"

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Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Pressing su Mediaset sulla prestazione del Milan contro il Lecce, giocata ieri.

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Pressing su Mediaset sulla prestazione del Milan contro il Lecce, match giocato ieri a San Siro e vinto per 3-0 dai rossoneri di Ruben Amorim: "È un segnale importante, direi, perché arrivano tre settimane in cui non ci sarà il campionato e andare a questa sosta con una vittoria è davvero fondamentale; altrimenti si sarebbero dovute sopportare ancora critiche e quant'altro. Io credo che questo Milan abbia ovviamente tanti margini di miglioramento. Questo gol che fa Pulisic è un gol alla Lionel Messi, direi, per la velocità nell'aggancio e per l'esecuzione.

Purtroppo si era già crocifisso Ruben Amorim in questo periodo: il problema è che, al di là dei giornalisti e della stampa, sono stati gli stessi tifosi. Abbiamo portato la croce e i chiodi. Però dobbiamo ancora dare tempo a questo signore, a questo allenatore. Credo che abbia le idee chiare; non l'ha detto secondo me con toni inaccettabili, come qualcuno ha dichiarato, ma ha parlato chiaro. Finalmente vediamo una squadra che vuole fare un calcio propositivo. Non c'è ancora riuscita appieno per quelle che sono le sue idee, ma io direi di dare fiducia a questo allenatore e al gruppo squadra".