Vi ricordate di Jan-Carlo Simic? Era il più giovane ad aver segnato alla prima a San Siro col Milan. Moreira ci si è avvicinato

Vi ricordate di Jan-Carlo Simic? Era il più giovane ad aver segnato alla prima a San Siro col Milan. Moreira ci si è avvicinatoMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Antonello Gioia
Diego Moreira è diventato il secondo giocatore più giovane ad andare a bersaglio nella sua prima gara casalinga con il Milan.

Diego Moreira (22 anni e 45 giorn) è diventato il secondo giocatore più giovane ad andare a bersaglio nella sua prima gara casalinga con la maglia del Milan in Serie A nelle ultime 10 stagioni, dietro solo a Jan-Carlo Simic (18 anni e 229 giorni il 17 dicembre 2023 contro il Monza). Lo riporta Opta.