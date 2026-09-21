Trevisani: "Ramos sempre presente, anche troppo a centrocampo, ma bravissimo a gestire la palla con i compagni"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso sul profilo Instagram di Fantacalcio.it selezionando i top e i flop di Milan-Lecce.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso sul profilo Instagram di Fantacalcio.it selezionando i top e i flop di Milan-Lecce: "La richiesta a gran voce di vedere Pulisic titolare viene accolta da Ruben Amorim. Il giocatore statunitense gioca una grande partita: una prestazione davvero splendida, piena di spunti e di giocate, in cui manda in porta i compagni e segna il fantastico gol dell'1-0 che sblocca la gara. È veramente lui il migliore della squadra rossonera e, in generale, di tutto il match. Il peggiore del Lecce è sicuramente Siebert, che davvero non riesce a beccare palla: voto 4,5 per il difensore salentino, che fa rimpiangere l'assenza di Tiago Gabriel. Da segnalare anche la partita di Gonçalo Ramos: sempre presente, anche troppo a centrocampo, ma bravissimo a gestire la palla con i compagni. Sublime l'assist per Rabiot che, con il gol del 2-0, certifica in quel momento la fine della partita. Voto 7 per Gonçalo Ramos".

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.