Marinozzi: "Abbiamo visto tante cose che finora avevamo visto poco o solo a tratti nel Milan"

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Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Dazn rispondendo alla domanda sul fatto che quello di ieri sia stato il miglior Milan della stagione.

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Dazn rispondendo alla domanda sul fatto che quello di ieri sia stato il miglior Milan della stagione: "Rispondo di sì per quello che chiedevamo nel pre-gara: maggiore mobilità, fluidità e meno rigidità. Ieri abbiamo visto questo. Inserendo giocatori che si sposano bene con questa idea, Saelemaekers e Pulisic hanno interagito tantissimo tra di loro, muovendosi molto e dando pochi punti di riferimento. C'è stata anche un'azione con Gila che attacca a destra e Chukwueze che prende lo spazio centrale, con Goncalo Ramos che gioca tanto spalle alla porta, ma libera lo spazio alle sue spalle. Di corse in profondità ne avevamo viste pochissime, ed è proprio così che arriva il gol di Pulisic. Abbiamo visto tante cose che finora avevamo visto poco o solo a tratti nel Milan, e le abbiamo viste ben distribuite nell'arco dei novanta minuti".

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.