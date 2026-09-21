Pistocchi attacca: "Le vedove allegre volevano esonerare Amorim, che è alla miglior partenza degli ultimi anni"

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Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su X commentando la vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0 di ieri sera.

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su X commentando la vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0: "Il Milan di Amorim che le cariatidi tv e le vedove allegre volevano esonerare batte 3:0 il Lecce e sale a 11 punti dopo 5 partite (miglior progressione degli ultimi anni) a -2 dalla testa della classifica, in netta crescita. Vince anche la Juve, che batte 2:0 l’Atalanta e sale a quota 10, con una prestazione solida e un pò di fortuna. Spalletti si diverte e sottolinea che giornali e opinionisti avrebbero già cambiato due volte allenatore, e le due big, pur con qualche problemino sono in crescita. Purtroppo gravi errori arbitrali hanno ancora una volta inficiato il risultato del campo: non si capisce perché ma il nuovo corso di Orsato viene considerato un grande successo. Anzi, si capisce benissimo".

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.