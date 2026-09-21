Graziani: "Molto probabilmente Moreira e Chukwueze dovranno fare spesso staffetta, perché sono calciatori molto simili"

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Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 sulla prestazione di Diego Moreira contro il Lecce.

Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 sulla prestazione di Diego Moreira contro il Lecce: "Già con la Lazio quando è entrato, ha dimostrato di avere qualità molto importanti nel calcio moderno: è rapido, veloce, punta l'uomo, salta l'avversario e calcia bene con tutti e due i piedi. È una bella risorsa. Molto probabilmente lui e Chukwueze dovranno fare spesso staffetta, perché sono calciatori molto simili. Comunque è un ragazzo su cui si può fare affidamento, soprattutto perché la sua velocità, la sua rapidità e il suo modo di calciare in porta sono da giocatore importante",

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.