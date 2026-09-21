Rimedio difende Amorim: "Che ci siano tante formazioni differenti ormai è abbastanza ovvio nel calcio"

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Alberto Rimedio, giornalista, si è così espresso su La Domenica Sportiva su Rai2 al termine di Milan-Lecce, giocata ieri.

Alberto Rimedio, giornalista, si è così espresso su La Domenica Sportiva su Rai2 al termine di Milan-Lecce: "Che ci siano tante formazioni differenti ormai è abbastanza ovvio nel calcio: con i tanti impegni è praticamente impossibile, o almeno molto complicato, mantenere sempre lo stesso undici per due partite consecutive. Io non credo che quella che ha giocato oggi dall'inizio sia la formazione titolare del Milan in prospettiva futura, perché secondo me uno come Diego Moreira è indispensabile in questa squadra. Secondo me un giocatore come Diego Moreira in questo Milan è indispensabile, perché è un giocatore verticale molto utile per il tipo di calcio di Ruben Amorim. Quindi io me lo aspetto come titolare insieme a Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos, e poi mi aspetto non Estupiñán, ma Bartesaghi".

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.