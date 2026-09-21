Goncalo Ramos raggiunge Pato, Balotelli, Bacca, Higuaín e Giroud in uno special club di prime a San Siro

Goncalo Ramos raggiunge Pato, Balotelli, Bacca, Higuaín e Giroud in uno special club di prime a San SiroMilanNews.it
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Oggi alle 19:37News
di Antonello Gioia
Solo sei attaccanti hanno preso parte ad almeno una rete nelle prime due presenze casalinghe con il Milan nel torneo da 20 anni.

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo sei attaccanti hanno preso parte ad almeno una rete nelle prime due presenze casalinghe con il Milan nel torneo: Alexandre Pato, Mario Balotelli, Carlos Bacca, Gonzalo Higuaín, Olivier Giroud e Gonçalo Ramos.