Condò: "Il 3-0 al Lecce ha restituito al Milan il suo uomo migliore"

vedi letture

Secondo il giornalista Paolo Condò, il Milan ha finalmente ritrovato il suo giocatore migliore, vale a dire Christian Pulisic

Paolo Condò, su corriere.it, ha commentato così le vittorie di Milan e Juventus contro Lecce e Atalanta: "Le vittorie serali di Juventus e Milan hanno ricompattato infatti la classifica verso l’alto: si va alla pausa con otto squadre in doppia cifra, l’anno scorso a quest’altezza erano quattro, il che significa che la distanza fra le migliori e le peggiori è aumentata. L’anno scorso le prime 10 avevano fatto 96 punti, quest’anno sono 106, dieci di più. Detto che Cagliari, Frosinone e a un livello superiore la Lazio stanno filando a una sorprendente velocità di risultati e di gioco, in coda alla classifica si dibattono otto squadre. Tante.

Il pareggio fra Roma e Inter ha permesso così a Milan e Juve di ricucire il mini-strappo: per darvi un’idea di come cambino le prospettive quando il campionato è giovane, il Milan va alla pausa un punto sopra il Como e la Juve alla pari. Dopo cinque partite il calendario ha ancora il suo peso, ma intanto il franco 3-0 al Lecce ha restituito al Milan il suo uomo migliore, Pulisic, confermando che Moreira ha la porta in testa anche entrando nello scorcio finale. Amorim guadagna tre settimane serene, e vede distintamente una strada da percorrere per risalire anche in Europa. Gonçalo Ramos non ha segnato, ma stavolta la sua partecipazione si è fatta apprezzare".