Pasotto: "Amorim ha fatto di nuovo un amplissimo turnover, ma stavolta con smaccata tendenza verso l’usato sicuro e non con scelte singolari"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce: "San Siro può spegnere le luci e andare a dormire tranquillo: il Milan ha onorato e santificato nel migliore dei modi il suo centenario. Stavolta, rispetto alla grande bruttezza di quattro giorni prima, il Meazza rossonero si è goduto una serata di festa: tre gol tutti insieme come ancora non era successo, il primo di Pulisic nel 2026, il primo stagionale dei rossoneri in un primo tempo (il dato stava iniziando a diventare inquietante), il ritorno del gioco, dello spirito e della verticalità.

La regressione del Diavolo, che dalla Juve in poi pareva inarrestabile, finalmente si è stoppata: la sosta stavolta è bella lunga, meglio trascorrerla con la tranquillità di questi 11 punti che piazzano Amorim al quinto posto, a due lunghezze dalla vetta. Il tecnico portoghese è ricorso nuovamente a un amplissimo turnover, ma stavolta con smaccata tendenza verso l’usato sicuro e non con scelte singolari. Se fin qui abbiamo parlato solo di Milan, non è casuale: il Lecce non è mai riuscito a fare capolino in una partita del tutto priva di sbocchi. Giallorossi non pervenuti".