Pulisic-gol, ecco l'ultimo post social dell'americano su Instagram

Pulisic-gol, ecco l'ultimo post social dell'americano su InstagramMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:48News
di Niccolò Crespi
Christian Pulisic ha postato così sul proprio account Instagram dopo il gol di ieri contro il Lecce

Dopo nove mesi è tornato finalmente al gol Christian Pulisic. Un'azione bellissima, direttamente iniziata da Pavlovic e finita con lo stop al volo e gol di sinistro di Pulisic, abile ieri a battere Falcone in uscita. Quella contro il Lecce per il numero undici rossonero potrebbe essere la serata della svolta, per una stagione che avrà assolutamente del rendimento (e dei gol) dell'esterno milanista.

Così, sul suo profilo Instagram, questo l'ultimo post di Pulisic proprio dopo la vittoria di ieri contro il Lecce a San Siro.