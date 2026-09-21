Pellegatti: "Finalmente mi sono divertito. Forse molti non ci credevano, ma il Milan ha fatto punti importanti"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dopo la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dopo la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce: "Mi sono divertito, finalmente mi sono divertito, indipendentemente dal 3-0 e dalla posizione in classifica. Il nostro caro vecchio Milan, sempre criticato, anche giustamente per certe prestazioni, si trova a 11 punti, con una media superiore a 2, a due punti dalla Lazio, dalla Roma e dall'Inter. È una posizione importante. Forse molti non ci credevano, visto che il calendario prevedeva tre trasferte e due partite in casa, con due trasferte contro la Juventus e la Lazio: parliamo di una delle squadre prime in classifica e della Juventus punto.

Questo ci permette di passare alcune settimane con tranquillità. Oggi il Milan si allenerà e poi ci saranno sette giorni di riposo; mi sembra siano rimasti in sette a Milanello. Dato che il Milan è atteso da due o tre mesi difficilissimi, partire da una buona base prima di andare a Sassuolo, affrontare l'Atalanta, andare a Udine (che è sempre complicato), e poi giocare contro il Bologna e il derby, è fondamentale. La base c'è: il Milan è imbattuto, ha pareggiato a Roma con la Lazio e ha pareggiato con la Juventus. In un minuto possiamo dire di essere contenti. Quando penso a questa vittoria contro il Lecce per 3-0 dico che abbiamo visto tre gol di splendida fattura. Il lancio di Pavlovic e poi, signori, il tocco di Christian Pulisic".