Milan, Christian Pulisic eletto MVP della sfida contro il Lecce

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Christian Pulisic, tornato al gol ieri sera dopo quasi nove mesi di digiuno, è stato eletto MVP della sfida tra Milan e Lecce

Christian Pulisic, autore del gol che ha aperto le marcature del Milan, è stato eletto MVP della sfida contro il Lecce. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero: "Christian Pulisic è l'MVP di Milan-Lecce. La prova dell'attaccante statunitense ha convinto i tifosi rossoneri, che lo hanno scelto come migliore in campo dopo il successo per 3-0 a San Siro. Una prestazione completa, fatta di qualità, incisività e giocate decisive nei momenti chiave della partita.

Dopo l'assist servito da subentrato contro la Lazio, alla prima stagionale da titolare Pulisic ha lasciato immediatamente il segno. Al 14' ha sbloccato la gara con una giocata di alto livello: controllo perfetto sull'imbucata di Pavlović e conclusione mancina vincente davanti a Falcone. Un gol dell'1-0 che ha premiato un approccio brillante e ha indirizzato fin dalle prime battute la serata rossonera.

La sua influenza sulla manovra offensiva è andata ben oltre la rete che ha sbloccato la gara. Nella ripresa, infatti, Christian ha dato il via all'azione del raddoppio con un elegante colpo di tacco per Rabiot, protagonista poi dello scambio con Ramos e della conclusione vincente. Sempre coinvolto nello sviluppo del gioco, il numero 11 ha confermato la propria importanza negli equilibri offensivi della squadra di Amorim.

Pulisic ha superato in questo sondaggio la concorrenza degli autori delle altre due reti che hanno deciso l'incontro, Adrien Rabiot e Diego Moreira (a sua volta MVP di Lazio-Milan), e di Luka Modrić, che ha dettato i ritmi di gioco e inciso sia in fase offensiva che difensiva. Complimenti, Christian!".