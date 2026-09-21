Diego Moreira felice: "Che emozioni il mio primo gol a San Siro!"

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L'esterno rossonero esulta così sul proprio account Instagram

Diego Moreira è sicuramente il giocatore che sin qui ha stupito tutti. Arrivato negli ultimi giorni di mercato, l'esterno belga ha avuto un grandissimo impatto in questa Serie A: tre gol e un dinamismo che era da tanto diverso che non si vedeva in quella zona di campo. Dopo i due gol, bellissimi segnati a Roma contro la Lazio, Diego Moreira ha potuto festeggiare così anche la prima rete a San Siro sotto la Curva Sud.

Questo l'ultimo post social del belga sul proprio account Instagram.