Serafini sottolinea: "Quando hai giocatori di qualità e di maggiore personalità che fanno la partita, fai meno fatica"

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Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce: "Il Milan vince e si porta in classifica al quinto posto, a due soli punti da Roma, Inter e Lazio, e a un punto dietro al sorprendente Cagliari. Ha già superato due scontri diretti, prima la Lazio in trasferta e poi la Juventus. Quindi diciamo che arriva a questa sosta lunga avendo sistemato un po' di cose, soprattutto sul piano del gioco. Per carità, è vero che era il Lecce, ma bisogna avere rispetto di tutti: contro il Venezia, che in classifica è dietro al Lecce, il Milan aveva fatto più fatica.

C'è una parola chiave su cui verte questo dopopartita: la qualità. Quando hai giocatori di qualità e di maggiore personalità che fanno la partita, fai meno fatica. La percentuale di passaggi riusciti ieri sera è stata del 92%. Nel secondo tempo è aumentata anche la serie di occasioni e di possibilità. Sono andati in gol Pulisic, Rabiot e Moreira, che è subentrato nella ripresa. Rabiot ha segnato con un'ottima sponda di Gonçalo Ramos, che ieri sera non è stato il primo, ma il secondo tra tutti i giocatori impiegati da Amorim e Di Francesco ad aver percorso più strada. Diciamo che comunque, dopo la brutta sconfitta contro il Benfica, oltre alla vittoria è arrivata anche la prestazione, ed è questo quello che conta".