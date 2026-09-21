Non succedeva dai tempi di Pioli che il Milan rimanesse imbattuto nelle prime cinque giornate

Non succedeva dai tempi di Pioli che il Milan rimanesse imbattuto nelle prime cinque giornateMilanNews.it
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Oggi alle 22:00News
di Antonello Gioia
Il Milan (3V, 2N) è rimasto imbattuto nelle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2022/23 (3V, 2N).

Il Milan (3V, 2N) è rimasto imbattuto nelle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2022/23 (3V, 2N). Lo riporta Opta.