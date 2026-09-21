Letizia: "Lo possiamo dire perché eravamo preoccupati: questo è il Milan che vogliamo vedere"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dopo la vittoria per 3-0 del Milan contro il Lecce.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dopo la vittoria per 3-0 del Milan contro il Lecce: "3-0 contro il Lecce, siamo felici. Lo possiamo dire perché eravamo preoccupati. Questo è il Milan che vogliamo vedere, che speravamo di vedere e che abbiamo visto. Stasera ci portiamo a casa tante belle cose. In primis, le novità di Ruben Amorim, perché ha cambiato qualcosa: evidentemente si è interrogato sul fatto che questa squadra non andasse bene al cento per cento. Sta provando cose nuove e, un po' alla volta, sta trovando quella quadratura che speravamo trovasse e che probabilmente sta iniziando a trovare. Le notizie sono belle perché, al di là del 3-0, ieri sera abbiamo visto un altro Milan".

IL RECORD DI AMORIM

Ruben Amorim (3V, 2N) è diventato solo il terzo allenatore straniero nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime cinque partite alla guida dei rossoneri in Serie A, dopo Luis Carniglia (3V, 2N) e Nils Liedholm (4V, 1N), entrambi nel 1963/64. In generale, è il primo a riuscirsi da Massimo Giacomini (2V, 3N) nel 1979/80. Il Milan (3V, 2N) è rimasto imbattuto nelle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2022/23 (3V, 2N). Lo riporta Opta.