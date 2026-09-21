Behrami convinto da Moreira: "Ad un certo punto sarà quasi lui a richiedere la titolarità"

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Valon Behrami, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn commentando la prova di Diego Moreira contro il Lecce.

Valon Behrami, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn commentando la prova di Diego Moreira contro il Lecce, autore del terzo gol rossonero dopo la doppietta rifilata alla Lazio: "Ad un certo punto sarà quasi lui a richiedere la titolarità. È ovvio che, per quello che abbiamo visto e per le rotazioni che facevano, dipende anche dalla partita; tuttavia, non è più solo per il gol, ma per lo status che ha e per le aspettative: piano piano lo devi rendere titolare".

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.