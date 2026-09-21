MN - Milanello, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 29 settembre

MN - Milanello, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 29 settembre
Oggi alle 16:35News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Pietro Mazzara

Il Milan vince 3-0 contro il Lecce e si assicura di poter passare una sosta decisamente serena. Sosta che sarà decisamente più lunga rispetto al solito: per la prossima partita del Milan bisognerà aspettare l'11 ottobre, quando i rossoneri andranno a giocare in casa del Sassuolo. Praticamente tre settimane di pausa rispetto alle canoniche due.

Amorim ha deciso il programma. Apprende la redazione di MilanNews.it che gli allenamenti riprenderanno la mattina di martedì 29 settembre: il tecnico portoghese ha concesso più di una settimana di riposo ai giocatori non convocati in nazionale.

MILAN, I GIOCATORI CONVOCATI

Italia U21
Camarda, Cisse, Bartesaghi

Bulgaria U21
Vladimirov

Francia
Maignan, Rabiot

Belgio
De Winter, Moreira

Serbia
Pavlovic

Ecuador
Estupinan

Croazia
Modric

Svizzera
Jashari

USA
Musah

Nigeria
Chukwueze

Portogallo
Ramos