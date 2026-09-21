MN - Milanello, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 29 settembre
Il Milan vince 3-0 contro il Lecce e si assicura di poter passare una sosta decisamente serena. Sosta che sarà decisamente più lunga rispetto al solito: per la prossima partita del Milan bisognerà aspettare l'11 ottobre, quando i rossoneri andranno a giocare in casa del Sassuolo. Praticamente tre settimane di pausa rispetto alle canoniche due.
Amorim ha deciso il programma. Apprende la redazione di MilanNews.it che gli allenamenti riprenderanno la mattina di martedì 29 settembre: il tecnico portoghese ha concesso più di una settimana di riposo ai giocatori non convocati in nazionale.
MILAN, I GIOCATORI CONVOCATI
Italia U21
Camarda, Cisse, Bartesaghi
Bulgaria U21
Vladimirov
Francia
Maignan, Rabiot
Belgio
De Winter, Moreira
Serbia
Pavlovic
Ecuador
Estupinan
Croazia
Modric
Svizzera
Jashari
USA
Musah
Nigeria
Chukwueze
Portogallo
Ramos
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