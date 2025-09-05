Athekame protagonista in Estonia-Svizzera U21: ecco come è andata

Il nuovo acquisto del Milan, Zachary Athekame è stato impegnato questa sera nella sfida tra Under 21 che ha visto L'Estonia contro la sua Svizzera. Il terzino milanista è stato protagonista di una buona prestazione, nonostante un cartellino giallo che ha influito e non poco per gran parte della gara. Nonostante questo, gli elvetici hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Vogt al 9' del primo tempo e il raddoppio di Konietzke al 90'.

