Athekame protagonista in Estonia-Svizzera U21: ecco come è andata
MilanNews.it
Il nuovo acquisto del Milan, Zachary Athekame è stato impegnato questa sera nella sfida tra Under 21 che ha visto L'Estonia contro la sua Svizzera. Il terzino milanista è stato protagonista di una buona prestazione, nonostante un cartellino giallo che ha influito e non poco per gran parte della gara. Nonostante questo, gli elvetici hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Vogt al 9' del primo tempo e il raddoppio di Konietzke al 90'.
Questa sera in campo i francesi Maignan e Rabiot e il campione croato Luka Modric, capitano in Estonia-Croazia alle 20.45
Pubblicità
News
Inghilterra, Tuchel su Loftus-Cheek: "È pieno di qualità, a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte "
Oddo: "Quando un ragazzo viene mandato in prima squadra, si tiene conto anche che c’è chi poi torna in U23 senza problemi e chi invece va coi grandi e si esalta un po’ troppo"
Forza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli di Luca Serafini
Le più lette
1 L'ex preparatore dei portieri del Milan: "In Italia più della metà dei portieri titolari in A sono stranieri, occorre pensarci su seriamente"
3 Pellegatti: "Sono perplesso quando leggo commenti, che accusano la società di non aver preso un grande centravanti"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Oddo: "Non alleno una categoria, ma un progetto: Moncada mal compreso. La priorità assoluta resta la crescita”
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Antonio VitielloRivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com