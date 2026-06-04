Austria, Friedl vota Rangnick: "Un visionario, ha controllo pratico di ogni aspetto del club"

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Con molta calma, forse troppa il Milan tenta di organizzare la prossima stagione 2026/2027. Infatti, questo è un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza.

Direttamente dal ritiro pre mondiale dell'Austria, arrivano pensieri ed interessanti commenti in merito al futuro del (possibile) prossimo allenatore del Milan. Sì, perchè il capitano del Werder Brema Marco Friedl convocato al Mondiale dall'Austria di Ralf Rangnick ha parlato proprio del "Professore" Vicino al Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Rangnick-Milan, parla Friedl

"Lui e il suo staff sanno dare un indirizzo preciso a tutti all'interno del club. In Austria non è un semplice ct, ma si interessa alle strutture di allenamento di tutte le squadre per assicurarsi che i giovani possano crescere bene. E i settori giovanili migliorano sensibilmente. Non è un caso, ripeto, se dopo anni abbiamo fatto un buon Europeo e siamo tornati ai Mondiali. Rangnick ha il controllo pratico di ogni aspetto all'interno di una società, ma dove non arriva con le mani arriva comunque con lo sguardo, supervisionando. Da ct non si concentra solo sul tempo che trascorriamo in nazionale, ma si assicura che ogni cosa funzioni sempre".