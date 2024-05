Baiocchini: "Il Milan è pronto ad offrire un triennale a Fonseca"

Intervenuto durante l'edizione di Sky Sport 24 'Campo Aperto', il giornalista Emanuele Baiocchini ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera, che a quanto pare potrebbe "parlare" portoghese con Paulo Fonseca, sempre più il preferito della dirigenza per sostituire Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla risoluzione di Stefano Pioli: "Nel frattempo il Milan sta trattando la risoluzione di Stefano Pioli, con gli agenti dell'allenatore, anche per non avere due allenatori a libro paga, quindi ci sono un po' di passaggi formali da completare affinché il Milan possa offrire a Paulo Fonseca un contratto triennale, quindi anche un contratto di una visione a medio termine, un contratto anche buono a livello economico e mettere tutto nero su bianco. Ricordiamo che ci sarà l'amichevole che il Milan giocherà a Perth, in Australia, contro la Roma, fra l'altro ci sarà una patch dedicata ad Agostino Di Bartolomei che ha vestito entrambe le maglie, e dopo quell'amichevole lì, comunque al ritorno dall'Australia, il Milan potrebbe annunciare il nuovo allenatore. Chiaramente stiamo parlando come tempistiche dei primi di giugno".