Barcellona, Ed Sheeran sarà sulle maglia blaugrana nel Clasico contro il Real

Oggi alle 20:10News
di Federico Calabrese

Ed Sheeran sarà il prossimo artista che comparirà sulla maglia del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid, in programma il 26 ottobre. Il cantautore britannico prenderà il posto di altri nomi internazionali che in passato hanno prestato il loro marchio alla maglia blaugrana, tra cui Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott.

Il Clasico con Ed Sheeran sulla maglia rappresenta un nuovo capitolo nella fusione tra calcio e musica, con un’icona mondiale pronta a far parlare di sé anche fuori dal campo.