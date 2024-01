Baroni dopo la cessione di Hien e le voci su Terracciano: "Quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo"

vedi letture

Filippo Terracciano è uno dei nomi più forti per la difesa del Milan. Il classe 2003 in forza all'Hellas Verona è finito nelle mire del club rossonero che cerca rinforzi in fase difensiva. L'agente del giocatore, un paio di giorni fa, è stato in visita a Casa Milan: Terracciano è seguito anche da altri club importanti come la Juventus. Intanto oggi ha parlato Marco Baroni, allenatore degli Scaligeri.

Inevitabili le domande sul mercato: l'Hellas ha perso Hien ceduto all'Atalanta e ora vede insidiato anche Terracciano. Le parole di Baroni: "L'allenatore non è qualcosa di staccato dalla società, stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione tecnica e anche societaria, quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo, poi Hien è un giocatore che forse ha avuto un rendimento leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno, poi il Verona lotterà fino alla fine per la salvezza, l'unica cosa certa è chi rimane qua deve essere convinto al 150% altrimenti giocano i giovani, questo campionato è difficile a prescindere dal mercato".