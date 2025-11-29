Bartesaghi a DAZN: "Serata speciale. Prossimo step? La Nazionale continuando a dare il massimo per il Milan"
Serata da cuori forti
"Serata speciale. C'è sempre stato quel brio, però ce la siamo cavata bene e siamo stati bravi a restare in partita".
Sulla parata di Maignan
"Abbiamo un portiere fantastico. Quindi è una sicurezza Mike in porta".
Come va la coscia destra? Ti saresti immaginato 6 mesi fa di battere una punizione vicino a Modric?
"La coscia ho avuto un po' di fastidio, ho stretto i denti. Per quanto riguarda la punizione di Modric, all'inizio non volevo tirarla, poi ho sentito il mister che mi ha spronato, quindi sono andato sulla palla e ho provato a calciare".
Prossimo step la Nazionale?
"La Nazionale è il prossimo step, un sogno che devo avverare. Però lo avvero allenamendomi e dando sempre il massimo per questa maglia".
C'era Gattuso allo stadio...
"Mi fa piacere, ma non guardo queste cose, penso a dare sempre il massimo".
Il tuo primo ricordo da tifoso del Milan?
"La chiamata che dovevo giocare per questa squadra. Ero piccolo e mio padre mi disse che mi aveva chiamato il Milan., Mi presento al Milan e vedo Maldini e Carbone, sensazione meravigliosa, ancora di più per mio padre, più milanista di me".
Quanti anni avevi?
"Più o meno 6/7 anni".
