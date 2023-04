Battibecco Maldini-Spalletti nel tunnel: "Hai visto troppi film di Rambo mister?". Poi l'allenatore spiega

Nel post partita di DAZN Spalletti ha poi dato la sua versione dei fatti sull'accaduto: "Con Paolo da parte mia non è successo niente, nel senso che io stavo rientrando nello spogliatoio e chiedevo dell’ammonizione di Lobotka e il direttore di gara me lo stava spiegando. Lui è passato sbracciando come dire “ti lamenti sempre”. All’inizio della partita tutti composti… Ma se c’è qualcuno che ha protestato casomai è successo a loro, che è stato anche richiamato Pioli dal direttore gara. A me non mi ha mai richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra, quelle che erano le mie disquisizioni con il direttore di gara, non mi è piaciuto. Gliel’ho detto e lui naturalmente ha reagito un po’. Da parte mia è tutto a posto, anzi mi è dispiaciuto. Poi lui è Paolo Maldini ma anche io ci sono stato lì (in Serie A da giocatore, ndr), non ai loro livelli ma ci sono stato. Sono cose un pochettino antipatiche".