Bergomi, pregi e difetti del Milan: "Centrocampo fortissimo, ma fa fatica a tenere alta l’attenzione"

vedi letture

Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha parlato così a Repubblica della sfida scudetto tra Inter e Milan: "Inter e Milan, prima e seconda in campionato, sono imperfette ma forti. Una sfida bella e apertissima. I loro pregi? Per l’Inter, la continuità. Negli ultimi anni è spesso stata la squadra più brava. E dopo una stagione senza vittorie, Chivu è riuscito a farla ripartire. Per il Milan, il centrocampo. Rabiot ha svoltato la squadra. Con Fofana, Modric e Loftus-Cheek forma un reparto fortissimo, anche nel fisico.

Un difetto per ciascuna? L’Inter ha un gioco abbagliante, ma negli scontri diretti soffre dal punto di vista emozionale. Il Milan quando deve fare la partita, e difendere a campo aperto, fatica a tenere alta l’attenzione. Mercato? L’Inter a destra ha bisogno di rinforzi subito. Se Dumfries rientrerà fra un mese, sarà passata un’altra dozzina di partite. Il Milan aveva bisogno di un centravanti e lo ha preso. Sulle palle alte, Füllkrug può fare la differenza». Il Milan senza coppe? Conterà tanto, come per il Napoli lo scorso anno e per l’Inter quello prima, da marzo in poi. Per gli altri sarà un tour de force".