Bianchessi riceve il premio Mondonico e lo dedica, tra gli altri, a Galliani e Braida

vedi letture

Durante il torneo Internazionale Coppa Angelo Quarenghi, il premio "Emiliano Mondonico" è stato consegnato a Mauro Bianchessi come miglior Scouting d’Italia del 2025 con oltre 60 giocatori scoperti in attività in serie A e B. L'ex dirigente rossonero ha così commentato il premio ricevuto: "Questo premio dovrei dividerlo con i grandi maestri che ho incontrato nei 36 anni di attività. Clerici al Brescia, Favini e Bonifacio all’Atalanta , Braida al Milan e non per ultimo Adriano Galliani mio maestro di vita e il più grande dirigente calcistico Italiano con cui ho l’onore di stare al suo fianco”.