Bianchin: "Hanno comprato un grande centravanti ad Allegri: il paracetamolo"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it raccontando Torino-Milan: "Hanno comprato un grande centravanti a Max Allegri: il paracetamolo. Christian Pulisic ieri sera era a letto con la febbre alta e mezzo Milan con la testa faceva segno di no, non ce la fa, vediamo domani ma non è quasi possibile. E invece rieccolo, Capitan America: senza febbre in mattinata, a Torino in giornata, in gol 35 secondi dopo essere entrato, con il mantello da eroe dieci minuti dopo per il 3-2. Torino-Milan è finita 2-3 con un ribaltone clamoroso: significa che Allegri è di nuovo primo con il Napoli, che presto incontrerà in Supercoppa. Il Toro è andato avanti con un rigore di Vlasic e Zapata, il Milan ha accorciato con Rabiot nel primo tempo e ha ribaltato con il Pulisic redivivo nel secondo.

In una sera in un cui è successo di tutto, subito un appunto. Rafa Leao è uscito nel primo tempo toccandosi l'inguine destro, forse la parte alta dell'adduttore. Infortunio serio o non serio, questo è il dilemma. Risponderà un amletico macchinario in 24-48 ore ma il bilancio del suo 2025 si può già mandare in contabilità: è probabile torni a gennaio. Il Milan sarà triste ma non troppo perché il suo attaccante migliore oggi è chiaramente americano".